В Нефтекамске спасли застрявшего в карусели ребенка

11:52, 09 июл 2021

По предварительной информации, мальчик 2015 года рождения застрял между оградой и подвижной частью карусели. Известно, что на прогулке он был не с родителями, а со старшим братом. Самостоятельно извлечь ребенка не получилось, потому прохожие и вызвали спасателей.







На место выехали специалисты Управления гражданской защиты города. Оценив ситуацию, они решили применить гидравлический инструмент. Раздвинуть металлические тиски нужно было так, чтобы не повредить ногу ребенка. Скоро зажим был снят. Сразу после «разблокировки» плачущего мальчугана передали медикам. Внешне он выглядел здоровым, но врачи все же отвезли его в больницу на обследование.





— Парнишке повезло, что аттракцион в настоящее время не работает. Иначе последствия были бы тяжелыми. Кстати, на работающие карусели здесь просто так не залезть, доступ перекрыт. Мы сообщили работникам парка о том, что и к законсервированным объектам его не должно быть, — резюмировали спасатели.

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Фото: Управление гражданской защиты