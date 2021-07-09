В Буздякском районе Башкирии загорелся пассажирский автобус (видео)
11:58, 09 июл 2021
Сегодня, 9 июля, в 05:42 часов утра загорелся пассажирский автобус марки ПЕЖО на улице Интернациональной в селе Буздяк. О происшествии сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РБ.
По прибытии установлено, что в пути следования произошло загорание автобуса, в котором находился водитель. К счастью, он не пострадал. Спасатели потушили возгорание и очистили дорогу от вытекшего горюче-смазочного материала.
«Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — добавили в ведомстве.