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В Буздякском районе Башкирии загорелся пассажирский автобус (видео)

В Буздякском районе Башкирии загорелся пассажирский автобус (видео)

11:58, 09 июл 2021

Сегодня, 9 июля, в 05:42 часов утра загорелся пассажирский автобус марки ПЕЖО на улице Интернациональной в селе Буздяк. О происшествии сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РБ.



По прибытии установлено, что в пути следования произошло загорание автобуса, в котором находился водитель. К счастью, он не пострадал. Спасатели потушили возгорание и очистили дорогу от вытекшего горюче-смазочного материала. 

«Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Буздякском районе Башкирии подросток угнал машину пенсионера.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео

Теги: Буздякский район
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