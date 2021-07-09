Авария в Кигинском районе Башкирии: «десятка» въехала в автовоз, погиб водитель
12:02, 09 июл 2021
Вчера, 8 июля, седьмом часу вечера в Кигинском районе «десятка» въехала в автовоз: водитель отечественного авто погиб. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.
На 230 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка не поделили дорогу встречные ВАЗ-2110 и автовоз «Renault Premium». После столкновения оба транспортных средства съехали в кювет. 55-летний водитель отечественного автомобиля скончался до приезда скорой помощи. Его 44-летний пассажир доставлен в больницу.
Известно, что погибший был лишён водительских прав за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Начато разбирательство.
«Всего вчера на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых три человека погибли и двенадцать получили травмы», — добавили в ведомстве.