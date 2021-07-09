Силовики задержали в Башкирии мужчину, готовившего теракт в Уфе
15:14, 09 июл 2021
В Уфе вновь задержали пособника террористов. Об этом сегодня, 9 июля, сообщила ФСБ России. По данным силовиков, мужчина по указанию боевиков запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» планировал совершить теракт в столице Башкирии.
— В частном домовладении, арендованном террористом, изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления еще одного, — сообщили в ФСБ. — В мобильном телефоне задержанного обнаружена переписка с членами террористических структур, изобличающая его преступные намерения. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
Уточняется, что мужчина планировал взорвать «один из объектов правоохранительных органов».