Силовики задержали в Башкирии мужчину, готовившего теракт в Уфе

15:14, 09 июл 2021

В Уфе вновь задержали пособника террористов. Об этом сегодня, 9 июля, сообщила ФСБ России. По данным силовиков, мужчина по указанию боевиков запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» планировал совершить теракт в столице Башкирии.







— В частном домовладении, арендованном террористом, изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления еще одного, — сообщили в ФСБ. — В мобильном телефоне задержанного обнаружена переписка с членами террористических структур, изобличающая его преступные намерения. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Уточняется, что мужчина планировал взорвать «один из объектов правоохранительных органов».





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