Авария в Уфе: водитель ВАЗ-2114 на полной скорости улетел в кювет

18:34, 09 июл 2021

Сегодня около 10:00 в Уфе мужчина за рулем ВАЗ-2114 на полной скорости улетел в кювет. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города.







Прибывшие на место спасатели оказали первую помощь пострадавшему водителю, в частности они наложили шину на поврежденную руку. Затем транспортировали 36-летнего мужчину до автомобиля скорой помощи.



Причины и обстоятельства ДТП выясняются.



Ранее сообщалось об аварии в Кигинском районе Башкирии: «десятка» въехала в автовоз, погиб водитель. После столкновения оба транспортных средства съехали в кювет.

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Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы