Авария в Уфе: водитель ВАЗ-2114 на полной скорости улетел в кювет
18:34, 09 июл 2021
Сегодня около 10:00 в Уфе мужчина за рулем ВАЗ-2114 на полной скорости улетел в кювет. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города.
Прибывшие на место спасатели оказали первую помощь пострадавшему водителю, в частности они наложили шину на поврежденную руку. Затем транспортировали 36-летнего мужчину до автомобиля скорой помощи.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее сообщалось об аварии в Кигинском районе Башкирии: «десятка» въехала в автовоз, погиб водитель. После столкновения оба транспортных средства съехали в кювет.
По теме:
Авария в Куюргазинском районе Башкирии: водитель Renault Megane задел встречный КамАЗ
Авария в Уфе: микроавтобус влетел в наносивший дорожную разметку КамАЗ, погиб водитель
В Сибае парень на электросамокате сбил 10-летнюю девочку