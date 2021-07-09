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Авария в Уфе: водитель ВАЗ-2114 на полной скорости улетел в кювет

Авария в Уфе: водитель ВАЗ-2114 на полной скорости улетел в кювет

18:34, 09 июл 2021

Сегодня около 10:00 в Уфе мужчина за рулем ВАЗ-2114 на полной скорости улетел в кювет. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города.

Прибывшие на место спасатели оказали первую помощь пострадавшему водителю, в частности они наложили шину на поврежденную руку. Затем транспортировали 36-летнего мужчину до автомобиля скорой помощи.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось об аварии в Кигинском районе Башкирии: «десятка» въехала в автовоз, погиб водитель. После столкновения оба транспортных средства съехали в кювет. 

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Источник: gtrk.tv
Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы

Теги: Уфа
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