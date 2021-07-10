Авария в Хайбуллинском районе Башкирии: погибли мотоциклист и его пассажир (видео)

10:30, 10 июл 2021

Накануне в полночь в Хайбуллинском районе произошло ДТП, унесшее жизни двух молодых людей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.





Уточняется, что авария произошла на 58 км дороги Юлдыбаево – Акъяр – Сара. 19-летний местный житель за рулем «Шкода Октавиа» ехал со стороны деревни Бурибай в Акъяр и столкнулся с попутным мотоциклом «ИЖ Планета». От полученных травм 24-летний мотоциклист и его 20-летний пассажир скончались на месте.



Известно, что мотоциклист не имел водительского удостоверения, а также отмечается, что погибшие в момент аварии были без защитных мотошлемов. Водитель «Шкоды» также заявил, что у мотоцикла не горел задний фонарь, а на одежде молодых людей не было светоотражающих элементов.

По данному факту начато расследование.

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Фото: ГИБДД по РБ