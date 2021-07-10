Жителя Аскинского района Башкирии отправили в тюрьму за избиение полицейского
14:14, 10 июл 2021
Житель Аскинского района ударил в лицо полицейского в служебной машине по дороге в больницу, куда правоохранители везли его для медицинского освидетельствования на опьянение. Теперь дебоширу придется заплатить за свой поступок моральную компенсацию.
Инцидент произошел в одном из кафе Аскино. В полицию поступило сообщение, что в заведении дебоширит посетитель, оскорбляя других и выражаясь нецензурной бранью.
Приехавшая по вызову следственно-оперативная группа обнаружила в кафе ранее неоднократно судимого за грабеж и угрозу убийством местного жителя. Сначала правоохранители пытались успокоить дебошира и требовали пройти с ними в отделение. Но мужчина не реагировал.
Тогда полицейские скрутили его и посадили в служебную машину между двумя полицейскими, чтобы повезти в больницу для медосвидетельствования на опьянение.
А избитый полицейский обратился с иском о защите чести и достоинства.
Суд удовлетворил его иск и обязал виновного выплатить компенсацию морального вреда.