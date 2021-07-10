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Жителя Аскинского района Башкирии отправили в тюрьму за избиение полицейского

Жителя Аскинского района Башкирии отправили в тюрьму за избиение полицейского

14:14, 10 июл 2021

Житель Аскинского района ударил в лицо полицейского в служебной машине по дороге в больницу, куда правоохранители везли его для медицинского освидетельствования на опьянение. Теперь дебоширу придется заплатить за свой поступок моральную компенсацию.

Инцидент произошел в одном из кафе Аскино. В полицию поступило сообщение, что в заведении дебоширит посетитель, оскорбляя других и выражаясь нецензурной бранью.

Приехавшая по вызову следственно-оперативная группа обнаружила в кафе ранее неоднократно судимого за грабеж и угрозу убийством местного жителя. Сначала правоохранители пытались успокоить дебошира и требовали пройти с ними в отделение. Но мужчина не реагировал.

Тогда полицейские скрутили его и посадили в служебную машину между двумя полицейскими, чтобы повезти в больницу для медосвидетельствования на опьянение.

- По пути мужчина нанес удар в лицо оперуполномоченному, - сообщает МВД по Башкирии, - Полицейским пришлось применить специальные средства, ограничивающие подвижность доставленного. В больнице мужчина отказался проходить освидетельствование.
Позже, суд признал жителя Аскинского района виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.


А избитый полицейский обратился с иском о защите чести и достоинства.

Суд удовлетворил его иск и обязал виновного выплатить компенсацию морального вреда.

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Источник: www.sobkor02.ru

Теги: Аскинский район
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