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В Уфе утонул мужчина, он не умел плавать

В Уфе утонул мужчина, он не умел плавать

14:17, 10 июл 2021

Вчера, 9 июля, вечером произошел несчастный случай на реке Уфе в районе Каменной переправы. По словам очевидцев, при купании утонул молодой человек, сообщили в Управлении гражданской защиты.

Спасатели обнаружили тело 25-летнего молодого человека на глубине 2.5 метров и в 25 метрах от берега.

По предварительной информации ведомства, парень не умел плавать.

Ранее сообщалось о том, что в Караидельском районе Башкирии утонул пожилой мужчина. Тело погибшего извлекли рыбаки и передали его сотрудникам полиции.

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Источник: gtrk.tv
Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы

Теги: Уфа
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