В Уфе утонул мужчина, он не умел плавать
14:17, 10 июл 2021
Вчера, 9 июля, вечером произошел несчастный случай на реке Уфе в районе Каменной переправы. По словам очевидцев, при купании утонул молодой человек, сообщили в Управлении гражданской защиты.
Спасатели обнаружили тело 25-летнего молодого человека на глубине 2.5 метров и в 25 метрах от берега.
По предварительной информации ведомства, парень не умел плавать.
Ранее сообщалось о том, что в Караидельском районе Башкирии утонул пожилой мужчина. Тело погибшего извлекли рыбаки и передали его сотрудникам полиции.
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Источник:
gtrk.tv
Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы
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