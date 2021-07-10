В Уфе утонул мужчина, он не умел плавать

14:17, 10 июл 2021

Вчера, 9 июля, вечером произошел несчастный случай на реке Уфе в районе Каменной переправы. По словам очевидцев, при купании утонул молодой человек, сообщили в Управлении гражданской защиты.







Спасатели обнаружили тело 25-летнего молодого человека на глубине 2.5 метров и в 25 метрах от берега.



По предварительной информации ведомства, парень не умел плавать.



Ранее сообщалось о том, что в Караидельском районе Башкирии утонул пожилой мужчина. Тело погибшего извлекли рыбаки и передали его сотрудникам полиции.



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Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы