Авария в Туймазинском районе Башкирии: погиб водитель "Крайслера", опрокинувшись в кювет

16:41, 10 июл 2021

Сегодня, 10 июля, в Туймазинском районе произошло ДТП.



Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, в шестом часу утра на 1322 км трассы М5 «Урал» 35-летний уфимец за рулём «Chrysler PT Cruiser», предположительно, не справился с рулевым управлением, слетел в кювет и опрокинулся.







В результате аварии водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что авария в Хайбуллинском районе Башкирии: погибли мотоциклист и его пассажир. Уточняется, что авария произошла на 58 км дороги Юлдыбаево – Акъяр – Сара. 19-летний местный житель за рулем «Шкода Октавиа» ехал со стороны деревни Бурибай в Акъяр и столкнулся с попутным мотоциклом «ИЖ Планета».

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Фото: ГИБДД по РБ