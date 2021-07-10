Авария в Туймазинском районе Башкирии: погиб водитель "Крайслера", опрокинувшись в кювет

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, в шестом часу утра на 1322 км трассы М5 «Урал» 35-летний уфимец за рулём «Chrysler PT Cruiser», предположительно, не справился с рулевым управлением, слетел в кювет и опрокинулся.
В результате аварии водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что авария в Хайбуллинском районе Башкирии: погибли мотоциклист и его пассажир. Уточняется, что авария произошла на 58 км дороги Юлдыбаево – Акъяр – Сара. 19-летний местный житель за рулем «Шкода Октавиа» ехал со стороны деревни Бурибай в Акъяр и столкнулся с попутным мотоциклом «ИЖ Планета».