Авария в Иглинском районе Башкирии: в массовом ДТП с участием фуры погиб водитель
18:15, 10 июл 2021
Сегодня, 10 июля, в Иглинском районе на 1521 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск произошло ДТП с погибшим.
По имеющимся данным, столкнулись "Toyota Chacer" и встречная фура "Mercedes". От удара фура опрокинулась на встречные автомобили "Skoda Octavia" и "Лада Гранта". В результате ДТП пассажир "Toyota" от полученных травм скончался в больнице, а водитель госпитализирован. Также медицинская помощь потребовалась трём пассажирам "Skoda".
На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие службы. В настоящее время на данном участке автодороги организовано реверсивное движение. Подробности аварии уточняются.
Ранее сообщалось об аварии в Туймазинском районе Башкирии: погиб водитель "Крайслера", опрокинувшись в кювет.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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