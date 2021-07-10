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Авария в Иглинском районе Башкирии: в массовом ДТП с участием фуры погиб водитель

Авария в Иглинском районе Башкирии: в массовом ДТП с участием фуры погиб водитель

18:15, 10 июл 2021

Сегодня, 10 июля, в Иглинском районе на 1521 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск произошло ДТП с погибшим.

По имеющимся данным, столкнулись "Toyota Chacer" и встречная фура "Mercedes". От удара фура опрокинулась на встречные автомобили "Skoda Octavia" и "Лада Гранта". В результате ДТП пассажир "Toyota" от полученных травм скончался в больнице, а водитель госпитализирован. Также медицинская помощь потребовалась трём пассажирам "Skoda".

На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие службы. В настоящее время на данном участке автодороги  организовано реверсивное движение. Подробности аварии уточняются.

Ранее сообщалось об аварии в Туймазинском районе Башкирии: погиб водитель "Крайслера", опрокинувшись в кювет. 

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ

Теги: Иглинский район
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