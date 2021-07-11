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В Татышлинском районе Башкирии сгорел дом многодетной семьи

В Татышлинском районе Башкирии сгорел дом многодетной семьи

13:01, 11 июл 2021

Вчера, 10 июля 2021 года, в 21:31 в ШУ МЧС России по РБ сообщили о пожаре в жилом доме по улице Целинная в с.Верхние Татышлы Татышлинского района республики.

На место направлены силы и средства МЧС России и добровольные пожарные команды Курдымского и Шулгановского сельсоветов. В результате пожара огнем поврежден бревенчатый дом на площади 48 квадратных метров.

Дом, в котором начался пожар, оборудован автономным дымовым пожарным извещателем, установленным в 2019 году по льготной программе как многодетной семье. Установлено, что хозяин дома проснулся от громкого звука сработавшего пожарного извещателя и тем самым ему удалось спастись.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает дознаватель МЧС России.

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Источник: gtrk.tv
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

Теги: Татышлинский район
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