В Татышлинском районе Башкирии сгорел дом многодетной семьи

13:01, 11 июл 2021

Вчера, 10 июля 2021 года, в 21:31 в ШУ МЧС России по РБ сообщили о пожаре в жилом доме по улице Целинная в с.Верхние Татышлы Татышлинского района республики.







На место направлены силы и средства МЧС России и добровольные пожарные команды Курдымского и Шулгановского сельсоветов. В результате пожара огнем поврежден бревенчатый дом на площади 48 квадратных метров.



Дом, в котором начался пожар, оборудован автономным дымовым пожарным извещателем, установленным в 2019 году по льготной программе как многодетной семье. Установлено, что хозяин дома проснулся от громкого звука сработавшего пожарного извещателя и тем самым ему удалось спастись.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает дознаватель МЧС России.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РБ