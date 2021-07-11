Авария в Караидельском районе Башкирии: водитель трактора опрокинулся в кювет

13:06, 11 июл 2021

В Караидельском районе на 2 км автодороги Новоянсаитово-Караидель 30-летний местный житель, управляя трактором "Т-25", предположительно, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.







В результате ДТП водитель был госпитализирован. Начато разбирательство.



За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 1900 нарушений ПДД, задержаны 44 нетрезвых водителя.



Ранее сообщалось об аварии в Иглинском районе Башкирии: в массовом ДТП с участием фуры погиб водитель. По имеющимся данным, столкнулись "Toyota Chacer" и встречная фура "Mercedes". От удара фура опрокинулась на встречные автомобили "Skoda Octavia" и "Лада Гранта".





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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ