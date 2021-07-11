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Авария под Уфой: 2 человека погибли, столкнувшись на легковом авто с грузовиком

Авария под Уфой: 2 человека погибли, столкнувшись на легковом авто с грузовиком

16:36, 11 июл 2021

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что в республике сегодня, 11 июня, произошла смертельная авария. В ведомстве уточнили, что ДТП произошло в четвертом часу в Уфимском районе.

Предварительно известно, что столкновение произошло между грузовиком «Скания» и «КИА Сид» на 21-м километре дороги Западный обход Уфы

В результате аварии погибли пассажир и водитель легкового автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего пока что не выяснены.

Ранее в Караидельском районе на 2 км автодороги Новоянсаитово-Караидель 30-летний местный житель, управляя трактором "Т-25", предположительно, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии

Теги: Уфа
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