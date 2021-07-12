В Благоварском районе Башкирии в пруду утонул мужчина

09:13, 12 июл 2021

Спасатели Госкомитета по ЧС сообщили о трагической смерти 43-летнего мужчины. По информации ведомства, житель республики утонул в пруду.







В настоящий момент известно, что погибших в состоянии алкогольного опьянения купался в водоеме около Викторовка Благоварского района. В какой-то момент он на глазах у свидетелей ушел под воду.



Тело погибшего обнаружили спустя некоторое время спасатели ведомства.



Напомним, еще один несчастный случай произошел на необустроенном пляже в деревне Восточный Благоварского района. Спасатели сообщили, что купаться на реку пошли двое мужчин, пропал один из них. Тело утонувшего нашли только во время водолазных работ.





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