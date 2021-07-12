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В Башкирии за один день утонул 31 человек, включая 10 детей

В Башкирии за один день утонул 31 человек, включая 10 детей

09:31, 12 июл 2021

Печальную статистику на 11 июля предоставили в МЧС республики. Всего из воды вытащили 98 человек.

— С целью снижения гибели людей на воде и их травмирования на водных объектах с 9 по 11 июля межведомственными профилактическими группами организовано патрулирование на 7 крупных водных объектах, — сообщили в ведомстве.

Во время рейдов сотрудники МЧС составили около 30 протоколов об административных правонарушениях. Чаще всего нарушители купались в местах, где установлены запрещающие аншлаги, заплывали за буйки, обозначающие границы плавания, нарушали правила безопасности пассажиров на судах водного транспорта и т. д.

Ранее сообщалось о том, что в Благоварском районе Башкирии в пруду утонул мужчина.

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Источник: ufa1.ru

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