В Башкирии за один день утонул 31 человек, включая 10 детей
09:31, 12 июл 2021
Печальную статистику на 11 июля предоставили в МЧС республики. Всего из воды вытащили 98 человек.
— С целью снижения гибели людей на воде и их травмирования на водных объектах с 9 по 11 июля межведомственными профилактическими группами организовано патрулирование на 7 крупных водных объектах, — сообщили в ведомстве.
Во время рейдов сотрудники МЧС составили около 30 протоколов об административных правонарушениях. Чаще всего нарушители купались в местах, где установлены запрещающие аншлаги, заплывали за буйки, обозначающие границы плавания, нарушали правила безопасности пассажиров на судах водного транспорта и т. д.