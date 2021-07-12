Авария в Учалах: девушка за рулем иномарки врезалась в грузовик, пострадали пассажиры

09:37, 12 июл 2021

В Башкирии накануне вечером 21-летняя местная жительница управляя машиной Nissan R`nessa ехала по улице Горнозаводской в Учалах.







По данным ГИБДД Учалинского района, она совершила столкновение с грузовым автомобилем MAN. В аварии пострадали пассажиры Nissan. Их доставили в больницу, в отделение травматологии.



Сотрудники ГИБДД начали разбирательство, в ходе установят причины и обстоятельства произошедшего.



Ранее в ГИБДД по Башкирии сообщили, что в республике сегодня, 11 июня, произошла смертельная авария. В ведомстве уточнили, что ДТП произошло в четвертом часу в Уфимском районе. В результате аварии погибли пассажир и водитель легкового автомобиля.

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Фото: пресс-служба ГИБДД Учалинского района