Авария в Учалах: девушка за рулем иномарки врезалась в грузовик, пострадали пассажиры
09:37, 12 июл 2021
В Башкирии накануне вечером 21-летняя местная жительница управляя машиной Nissan R`nessa ехала по улице Горнозаводской в Учалах.
По данным ГИБДД Учалинского района, она совершила столкновение с грузовым автомобилем MAN. В аварии пострадали пассажиры Nissan. Их доставили в больницу, в отделение травматологии.
Сотрудники ГИБДД начали разбирательство, в ходе установят причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее в ГИБДД по Башкирии сообщили, что в республике сегодня, 11 июня, произошла смертельная авария. В ведомстве уточнили, что ДТП произошло в четвертом часу в Уфимском районе. В результате аварии погибли пассажир и водитель легкового автомобиля.