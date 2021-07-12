В Мелеузовском районе Башкирии столкнулись легковой автомобиль и тепловоз

10:15, 12 июл 2021

Легковой автомобиль и маневренный тепловоз столкнулись в Башкирии. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону.







Сообщается, что утром 12 июля спасатели Мелеузовского района получили информацию о том, что на железнодорожном переезде в н.п. Зирган столкнулись легковая автомашина Опель Астра и маневременный тепловоз без вагонов.



Отмечается, что в этом ДТП получили травмы три взрослых человека. Пострадавших срочно доставили в больницу.

«Ж/д полотно, опоры и контактные сети не повреждены. Задержки пассажирских и грузовых поездов не ожидается. Указанный железнодорожный переезд нерегулируемый», — сообщает пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось об аварии в Учалах: девушка за рулем иномарки врезалась в грузовик, пострадали пассажиры. По данным ГИБДД Учалинского района, она совершила столкновение с грузовым автомобилем MAN.





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