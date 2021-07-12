Авария в Кигинском районе Башкирии: водитель "Mitsubishi Lancer" опрокинулся в кювет, погиб ребенок
10:40, 12 июл 2021
Вечером в Кигинском районе на 11 км автодороги Верхние Киги-Ибраево 33-летний житель Иглинского района за рулём "Mitsubishi Lancer" совершил съезд с дорожного полотна и опрокинулся.
В результате аварии 2,5-месячный мальчик, находившийся на руках у матери, а также 7-месячная девочка, находившаяся на руках у отца, доставлены в больницу. Сегодня утром 2,5-месячный малыш скончался в медучреждении. Медицинское освидетельствование водителя показало 1,320 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Известно, что две семьи возвращались домой после отдыха у речки Ай, с.Ибрай. В салоне автомобиля находились семь человек вместе с водителем. Начато разбирательство.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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