Авария в Кигинском районе Башкирии: водитель "Mitsubishi Lancer" опрокинулся в кювет, погиб ребенок

10:40, 12 июл 2021

Вечером в Кигинском районе на 11 км автодороги Верхние Киги-Ибраево 33-летний житель Иглинского района за рулём "Mitsubishi Lancer" совершил съезд с дорожного полотна и опрокинулся.







В результате аварии 2,5-месячный мальчик, находившийся на руках у матери, а также 7-месячная девочка, находившаяся на руках у отца, доставлены в больницу. Сегодня утром 2,5-месячный малыш скончался в медучреждении. Медицинское освидетельствование водителя показало 1,320 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.



Известно, что две семьи возвращались домой после отдыха у речки Ай, с.Ибрай. В салоне автомобиля находились семь человек вместе с водителем. Начато разбирательство.

Читайте также: В Мелеузовском районе Башкирии столкнулись легковой автомобиль и тепловоз

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ