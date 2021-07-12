Авария в Стерлибашевском районе Башкирии: водитель "Renault Logan" опрокинулся в кювет
10:44, 12 июл 2021
Вечером в Стерлибашевском районе на 4 км автодороги Кундряк-Халикеево 36-летний житель Стерлитамака за рулём "Renault Logan" совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи. Начато разбирательство.
11 июля 2021 года на дорогах республики зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых три человека погибли и десять получили травмы.
Напомним, вечером в Кигинском районе на 11 км автодороги Верхние Киги-Ибраево 33-летний житель Иглинского района за рулём "Mitsubishi Lancer" совершил съезд с дорожного полотна и опрокинулся.
Читайте также:Авария в Учалах: девушка за рулем иномарки врезалась в грузовик, пострадали пассажиры
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также