Авария в Стерлибашевском районе Башкирии: водитель "Renault Logan" опрокинулся в кювет

10:44, 12 июл 2021

Вечером в Стерлибашевском районе на 4 км автодороги Кундряк-Халикеево 36-летний житель Стерлитамака за рулём "Renault Logan" совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.







В результате ДТП водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи. Начато разбирательство.



11 июля 2021 года на дорогах республики зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых три человека погибли и десять получили травмы.



Напомним, вечером в Кигинском районе на 11 км автодороги Верхние Киги-Ибраево 33-летний житель Иглинского района за рулём "Mitsubishi Lancer" совершил съезд с дорожного полотна и опрокинулся.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ