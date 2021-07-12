В Башкирии продолжают гореть два лесных пожара

11:56, 12 июл 2021

На территории Бурзянского и Инзерского лесничеств продолжают действовать два лесных пожара. Об этом сообщает МЧС по республике.







По данным ведомства, общая площадь возгорания составляет 19 га. В настоящее время пожар в Бурзянском лесничестве локализован, в Инзерском – продолжает действовать. В его ликвидации принимают участие 13 спасателей и четыре единицы техники.



Также отмечено, что за истёкшие сутки новых возгораний не произошло. На 12 июля в регионе прогнозируются 1-4 классы пожарной опасности. В Кугарчинском и Мелеузовском районах – 5 класс.

Всего на территории республики с 15 апреля по 12 июля этого года зарегистрировано 205 лесных пожаров, из которых 93 произошли в результате природных факторов, 80 – в результате неосторожного обращения населения с огнём, 30 – из-за перехода с земель иных категорий, 2 – от техногенного (линейного) объекта. Общая площадь возгораний составила 2323 га.





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