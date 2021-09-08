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В Туймазах водителя Лады Гранта перевернуло на крышу после столкновения с автомобилем

В Туймазах водителя Лады Гранта перевернуло на крышу после столкновения с автомобилем

10:28, 08 сен 2021

Серьёзная авария зарегистрирована 7 сентября в городе Туймазы. По данным регионального госкомитета по ЧС, водитель LADA Granta не справился с управлением и столкнулся с LADA Kalina. После удара автомобиль отбросило в сторону и перевернуло на крышу.

Водитель чудом выжил. Прибывшие на место медики «скорой помощи» госпитализировали его. Перед этим спасателям пришлось деблокировать пострадавшего из салона «Гранты».

Ранее сообщалось о том, что в Уфимском районе зарегистрировано ДТП с тремя погибшими. Авария произошла на автодороге Уфа-Зубово-Чишмы. По предварительным данным, столкнулись ВАЗ-2112 и "Лада Гранта". 

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Туймазинский район
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