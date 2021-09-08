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В Башкирии в больнице скончался еще один пострадавший в страшном ДТП под Уфой (видео)

В Башкирии в больнице скончался еще один пострадавший в страшном ДТП под Уфой (видео)

11:04, 08 сен 2021

Под Уфой произошло смертельное ДТП, в котором погибли 4 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.

Авария произошла 7 сентября на 12 км трассы Уфа – Зубово – Чишмы. На повороте в деревню Осоргино столкнулись «ВАЗ-2112» под управлением 21-летнего жителя Чишминского района и «Лада Гранта», за рулем которой был 61-летний житель Кармаскалинского района. От полученных травм пожилой водитель Lada Granta, его 47-летний пассажир и 25-летний пассажир «ВАЗ-2112» погибли на месте. О их смерти стало известно накануне. 

В настоящее время сообщается, что второй молодой водитель также скончался в больнице. С тяжелыми травмами в медучреждении находится еще один 47-летний пассажир Lada Granta. Причины трагедии устанавливаются.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ
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