В Башкирии в больнице скончался еще один пострадавший в страшном ДТП под Уфой (видео)
11:04, 08 сен 2021
Под Уфой произошло смертельное ДТП, в котором погибли 4 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.
Авария произошла 7 сентября на 12 км трассы Уфа – Зубово – Чишмы. На повороте в деревню Осоргино столкнулись «ВАЗ-2112» под управлением 21-летнего жителя Чишминского района и «Лада Гранта», за рулем которой был 61-летний житель Кармаскалинского района. От полученных травм пожилой водитель Lada Granta, его 47-летний пассажир и 25-летний пассажир «ВАЗ-2112» погибли на месте. О их смерти стало известно накануне.
В настоящее время сообщается, что второй молодой водитель также скончался в больнице. С тяжелыми травмами в медучреждении находится еще один 47-летний пассажир Lada Granta. Причины трагедии устанавливаются.