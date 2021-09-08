Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Жители столицы Башкирии услышали «стрельбу» недалеко от школы

Жители столицы Башкирии услышали «стрельбу» недалеко от школы

13:40, 08 сен 2021

На улице Менделеева в Уфе произошла «перестрелка». Об этом рассказали очевидцы, которые записали видео инцидента. Некоторые даже решили, что таким образом группировки делят сферы влияния. Впрочем, как заявили в МВД Башкирии сегодня, 8 сентября, никакой перестрелки не было. По данным полиции, некий неизвестный лишь искорежил чужую машину.

Инцидент случился накануне, 7 сентября, возле дома № 146 на улице Менделеева. Как видно на записи, мужчины бегут за кем-то, скрываются за зданием, а затем слышны выстрелы. Отметим, что недалеко расположена гимназия № 16.

Как объяснили полицейские, на самом деле то, что жители восприняли как звук выстрелов, было ударами металлического стула по автомобилю.


— По данному адресу зарегистрировано повреждение иномарки, которая была припаркована около расположенного рядом ресторана. Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что машину повредил неизвестный металлическим стулом, — сообщили в МВД Башкирии.
В ведомстве добавили, что пострадавших нет, но подозреваемые в причастности были доставлены в отдел полиции. Проводится проверка.

Читайте также:

В одном из общежитий Башкирии обнаружили мертвого студента
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Теги: Уфа
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: