Жители столицы Башкирии услышали «стрельбу» недалеко от школы

13:40, 08 сен 2021

На улице Менделеева в Уфе произошла «перестрелка». Об этом рассказали очевидцы, которые записали видео инцидента. Некоторые даже решили, что таким образом группировки делят сферы влияния. Впрочем, как заявили в МВД Башкирии сегодня, 8 сентября, никакой перестрелки не было. По данным полиции, некий неизвестный лишь искорежил чужую машину.







Инцидент случился накануне, 7 сентября, возле дома № 146 на улице Менделеева. Как видно на записи, мужчины бегут за кем-то, скрываются за зданием, а затем слышны выстрелы. Отметим, что недалеко расположена гимназия № 16.



Как объяснили полицейские, на самом деле то, что жители восприняли как звук выстрелов, было ударами металлического стула по автомобилю.





— По данному адресу зарегистрировано повреждение иномарки, которая была припаркована около расположенного рядом ресторана. Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что машину повредил неизвестный металлическим стулом, — сообщили в МВД Башкирии.

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В ведомстве добавили, что пострадавших нет, но подозреваемые в причастности были доставлены в отдел полиции. Проводится проверка.