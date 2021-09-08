На учениях в Норильске погиб глава МЧС России Евгений Зиничев

15:00, 08 сен 2021

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб, спасая человека на межведомственных учениях. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информацию МЧС России.







«МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека», — сообщили в министерстве.



В Норильске в эти дни проходят межведомственные опытно-исследовательские учения по защите Арктики. Зиничев находился в регионе в связи с проведением масштабных учений в Арктической зоне. Он лично проконтролировал выполнение подразделениями учебных задач по ликвидации ЧС, сообщали ранее в пресс-службе МЧС РФ.



Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян сообщал, что ранее подобные мероприятия никто никогда не проводил.

Учение проходит одновременно в Красноярском крае, Архангельской и Мурманской областях, Республиках Коми и Якутии, Ненецком и Чукотском автономных округах. В Норильске и Дудинке, как ожидалось, будут отработаны 4 вводных, каждая из которых отразит характерные для этой территории возможные ЧС.



В среду днем сообщалось, что Евгений Зиничев совместно с губернатором региона Александром Уссом проверили ход строительства новой пожарной части в Норильске. Также глава ведомства посетил Дудинский арктический поисково-спасательный отряд МЧС России.



Зиничев родился 18 августа 1966 года, окончил экономический факультет и факультет финансы и кредит Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.В 1984–1986 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР на Северном флоте. В 1987 работал в органах государственной безопасности. С 2006 по 2015 год Евгений Зиничев работал в Службе безопасности президента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал, что Зиничев работал охранником Путина.









С 2016 года занимал пост заместителя директора ФСБ. До прихода на эту должность он около двух месяцев исполнял обязанности губернатора Калининградской области. Позднее был назначен главой МЧС России.





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Фото: из открытых источников