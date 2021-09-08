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В Башкирии пропал 8-летний мальчик из Уфы Александр Полянский

В Башкирии пропал 8-летний мальчик из Уфы Александр Полянский

17:44, 08 сен 2021

Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» сегодня, 8 сентября, сообщили о пропаже 8-летнего ребенка в Уфе. По информации поисковиков, в настоящий момент разыскивается Александр Полянский.  Предварительно известно, что он вышел из дома в неизвестном направлении и исчез. 

Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткие, глаза карие.

Был одет: серая куртка без капюшона, темно-синий пиджак, черная вязаная безрукавка, светло-салатовая рубашка, черные классические брюки, черные кроссовки с зелеными полосками, бежевая шапка.

Если вам что-то известно о местонахождении мальчика, сообщите, пожалуйста, информацию по телефону 8 800 700 54 52.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа
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