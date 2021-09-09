В Башкирии мужчина убил пенсионера из-за 33 рублей, которые он попросил за датчик освещения
10:07, 09 сен 2021
74-летний Камиль Васимов решил пройтись по жителям с благим делом — собрать на приблуды, которые включали бы лампочки на движение людей. Идея понравилась всем, кроме соседа Руслана. Как только речь зашла о деньгах, он вытащил пенсионера на улицу и ударил по голове.
Из-за травмы головы Камиль умер в больнице. Убийцу задержали. Полицейским он рассказал, что год назад мужчина затопил ему квартиру и постоянно докучал сборами денег. Руслану грозит до 15 лет за решёткой.
Ранее сообщалось о том, что экс-дознавательница из Уфы, которую изнасиловали полицейские, намерена восстановиться на службе.
Источник: Mash Batash
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