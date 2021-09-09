В Башкирии пропала жительница Ишимбая Татьяна Ушакова
10:11, 09 сен 2021
Волонтеры поискового отряда «Отклик» сегодня, 8 сентября, опубликовали сообщение о пропаже 33-летней Татьяны Ушаковой.
По информации поисковиков, женщина ушла из дома в Ишимбае 6 сентября в неизвестном направлении, и ее местонахождение неизвестно по сей день.
Приметы: рост – 165 см, худощавое телосложение, светлые длинные волосы, серые глаза.
Во что была одета, неизвестно.
Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 89871060601 или 02.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: «Отклик»
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