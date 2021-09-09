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В Зианчуринском районе Башкирии прохожие спасли мужчину от самосожжения

В Зианчуринском районе Башкирии прохожие спасли мужчину от самосожжения

10:20, 09 сен 2021

Случайные прохожие едва не стали свидетелями смерти жителя деревни Худабандино в Зианчуринском районе.

По данным издания «Кугарчинские вести», мужчина был в гараже и внезапно загорелся. По предварительной информации, пострадавший оказался облит бензином.

Известно, что сейчас обожжённый местный житель находится в реанимации районной больницы. Он получил ожоги 90% тела.

Ранее сообщалось о том, что В Башкирии мужчина убил пенсионера из-за 33 рублей, которые он попросил за датчик освещения. Из-за травмы головы пострадавший скончался в больнице. Убийцу задержали. Полицейским он рассказал, что год назад мужчина затопил ему квартиру и постоянно докучал сборами денег

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: pexels.com
Теги: Зианчуринский район
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