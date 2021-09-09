В Зианчуринском районе Башкирии прохожие спасли мужчину от самосожжения

10:20, 09 сен 2021

Случайные прохожие едва не стали свидетелями смерти жителя деревни Худабандино в Зианчуринском районе.







По данным издания «Кугарчинские вести», мужчина был в гараже и внезапно загорелся. По предварительной информации, пострадавший оказался облит бензином.



Известно, что сейчас обожжённый местный житель находится в реанимации районной больницы. Он получил ожоги 90% тела.



Ранее сообщалось о том, что В Башкирии мужчина убил пенсионера из-за 33 рублей, которые он попросил за датчик освещения. Из-за травмы головы пострадавший скончался в больнице. Убийцу задержали. Полицейским он рассказал, что год назад мужчина затопил ему квартиру и постоянно докучал сборами денег





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Фото: pexels.com