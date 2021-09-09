ДТП в Башкирии: в Кармаскалинском районе женщина получила травмы от наезда молодого водителя

10:28, 09 сен 2021

Утром в Кармаскалинском районе на ул. Кирова с. Кармаскалы 19-летний местный житель за рулём ВАЗ-2110 совершил наезд на 63-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном месте.







В результате аварии женщина получила травмы. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.



8 сентября 2021 года на дорогах республики зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых шесть человек получили травмы.

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За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2200 нарушений ПДД, задержаны 50 нетрезвых водителей. Разысканы два ранее угнанных автомобиля.





Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ