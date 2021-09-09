В Башкирии житель Нефтекамска в третий раз попался пьяным за рулем

11:53, 09 сен 2021

В июле 2021 года мужчина изрядно выпил и решил покататься на машине. Однако на дороге в село Николо-Березовка подозрительную иномарку заметили и остановили сотрудники ГИБДД. Представившись водителю, они сразу отметили признаки сильного опьянения. Однако пройти освидетельствование 44-летний мужчина отказался.







— Тем не менее мы проверили его по базе данных. Оказалось, что ранее гражданин уже дважды был судим за вождение в нетрезвом виде. Более того, на момент проверки он имел условное наказание, — рассказали полицейские.



Учитывая это, за руль своего Suzuki SX4 нарушитель сядет еще не скоро. Материалы дела были переданы в суд, который определил меру наказания. Ближайший год мужчина проведет в колонии-поселении. Освободившись, он еще три года не сможет управлять транспортными средствами.

Напомним, ранее сообщалось о бывшем инспекторе ГИБДД из Учалов, в отношении которого заведено пять уголовных дел. В числе прочего, речь — о четырех пьяных водителях, давших ему взятки. Кроме того, экс-полицейского обвинили в незаконном хранении боеприпасов и мошенничестве.

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