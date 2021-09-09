В Башкирии бизнесвумен сбила на переходе троих детей и уехала (видео)
14:34, 09 сен 2021
Уфимская бизнесменша сбила на переходе троих детей и уехала. Ребят доставили в больницу с травмами.
Пятого сентября Земфира С. решила проскочить зебру на красный. Выжала газ на своём Фольксваген Гольфе, а посмотреть по сторонам забыла и наехала на мальчиков, переходивших дорогу. Они ударились об капот и не смогли встать.
Земфира не отреагировала на случившееся и продолжила сидеть в машине. Скорую подросткам вызвали случайные водители. 10-летних ребят госпитализировали с переломами и сотрясениями. Бизнесменша же срулила по своим делам после приезда неотложки. Мальчики до сих пор в больнице.
Источник: Mash Batash
Фото: скриншот видео
Видео: Mash Batash
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