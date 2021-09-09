В Башкирии из колонии сбежал опасный преступник

15:14, 09 сен 2021

Подразделением розыска УФСИН России по Башкортостану разыскивается осужденный Нестеров Александр Юрьевич, 1983 года рождения, уроженец города Краснодара. 8 сентября 2021 года он самовольно покинул участок колонии–поселения в городе Мелеузе.







Сообщается, что разыскиваемый гражданин осужден за кражу. До ареста проживал в районном поселке Умет Уметского района Тамбовской области.



Особой приметой осужденного является шрам на левой щеке около 5 сантиметров. Был одет в бейсболку черного цвета с белой эмблемой, куртку цвета хаки, черную кофту, брюки зеленого цвета, ботинки темного цвета.

В настоящее время проводятся поисковые мероприятия по установлению местонахождения осужденного.



В УФСИН по РБ напомнили, что в соответствии со ст. 129 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения. Также с разрешения администрации колонии-поселения они могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением.



При появлении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого просят сообщить по телефонам: 8 (347) 250-64-21, 8-917-35-37-733, 8-927-089-20-85.

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