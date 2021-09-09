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В Башкирии молодой водитель спровоцировал страшную массовую аварию (видео)

В Башкирии молодой водитель спровоцировал страшную массовую аварию (видео)

18:12, 09 сен 2021

В Уфе массовая авария произошла по вине молодого водителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

ДТП произошло сегодня, 9 сентября, на улице Сельская Богородская. 19-летний парень за рулем «ВАЗ-2114», двигаясь со стороны улицы Маршала Жукова, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Accent и Hyundai Sonata, двигавшимися в попутном направлении. От удара отечественный автомобиль врезался в 3 припаркованные автомашины.  

В результате происшествия водитель и пассажир Hyundai Accent за медицинской помощью обратились. Кроме того, одна из машин загорелась и начался крупный пожар. К счастью, никто не пострадал. В настоящее время причины случившегося устанавливают.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ
Теги: Уфа
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