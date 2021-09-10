Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии пропал житель Туймазинского района Рустам Низамиев

В Башкирии пропал житель Туймазинского района Рустам Низамиев

09:30, 10 сен 2021

В Башкирии начались поиски 32-летнего Рустама Низамиева. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Мужчина ушел из дома в деревне Агиртамак Туймазинского района 9 сентября и не вернулся. Подчеркивается, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие.

Был одет: темно-синяя куртка, темно-зеленая кофта, голубая футболка, черные классические брюки, черные кроссовки, темно-серая шапка.

Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят обращаться по телефонам: 88007005452 или 112.

Читайте также:

В Башкирии пропала жительница Туймазинского района Гульназ Калимуллина
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
Теги: Туймазинский район
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: