В Башкирии пропал житель Туймазинского района Рустам Низамиев

09:30, 10 сен 2021

В Башкирии начались поиски 32-летнего Рустама Низамиева. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».



Мужчина ушел из дома в деревне Агиртамак Туймазинского района 9 сентября и не вернулся. Подчеркивается, что пропавший нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие.



Был одет: темно-синяя куртка, темно-зеленая кофта, голубая футболка, черные классические брюки, черные кроссовки, темно-серая шапка.



Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят обращаться по телефонам: 88007005452 или 112.



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Фото: Лиза Алерт Башкортостан