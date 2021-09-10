В Башкирии пропал житель Туймазинского района Рустам Низамиев
09:30, 10 сен 2021
В Башкирии начались поиски 32-летнего Рустама Низамиева. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Мужчина ушел из дома в деревне Агиртамак Туймазинского района 9 сентября и не вернулся. Подчеркивается, что пропавший нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие.
Был одет: темно-синяя куртка, темно-зеленая кофта, голубая футболка, черные классические брюки, черные кроссовки, темно-серая шапка.
Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят обращаться по телефонам: 88007005452 или 112.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
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