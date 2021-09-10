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Серьезная авария в Дюртюлинском районе Башкирии: чтобы достать водителя разрезали кабину

Серьезная авария в Дюртюлинском районе Башкирии: чтобы достать водителя разрезали кабину

10:01, 10 сен 2021

Сегодня ночью крупное ДТП произошло на трассе возле села Куккуяново Дюртюлинского района произошло столкновение двух грузовых автомобилей «ГАЗель» и Volvo. По предварительной версии водитель отечественного грузовичка уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения.

— Удар был такой силы, что «ГАЗель» подмяло под фуру. Мы попытались помочь водителю, но его там внутри сильно зажало. Единственное, что удалось сделать до приезда спасателей и скорой - это отключить аккумулятор, чтобы машина ненароком не загорелась. Говорят, что виноват водитель уснул и навстречу фуре выехал. Но точно сказать не можем, все ночью произошло, — рассказал очевидец.

Приехавшие на место специалисты Госкомитета по ЧС с помощью гидравлического оборудования разрезали кабину «ГАЗели» и достали водителя, который получил сильную травму грудной клетки. Он был передан медикам для оказания помощи. Сейчас на месте ДТП работают полицейские.

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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба Госкомитета по ЧС
Теги: Дюртюлинский район
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