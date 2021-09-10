В Куюргазинском районе Башкирии 5-летний ребенок оказался в реанимации из-за пьяного водителя

10:32, 10 сен 2021

В Куюргазинском районе после полудня на 2 км а/д Юшатырка-Язлав 37-летний местный житель за рулём ВАЗ-2114 совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.







В результате аварии 5-летний пассажир отечественной легковушки, находившийся на заднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства, получил серьёзные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение г. Кумертау.

Известно, что водитель в момент ДТП находился в состоянии опьянения. Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 1,840 мг/л. При проверке нарушителя по базе данных ГИБДД установлено, что в феврале текущего года он уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ и по решению суда был лишён водительских прав на два с половиной года. Начато разбирательство.



9 сентября 2021 года на дорогах республики зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых один человек погиб и девять получили травмы.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ