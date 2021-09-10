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Смертельная авария в Башкирии: в Мечетлинском районе водитель врезался в грузовик

Смертельная авария в Башкирии: в Мечетлинском районе водитель врезался в грузовик

10:45, 10 сен 2021

Сегодня ночью после полуночи в Мечетлинском районе на 132 км. автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит 27-летний местный житель, за рулём «Мерседес-Бенц», по одной из версий, не уступил дорогу грузовику MAN и совершил с ним столкновение.

В результате 27-летний пассажир легковушки  от полученных травм скончался на месте. Водитель же иномарки с травами госпитализирован в ЦРБ Дуванского района. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям нарушителя.
 
За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2100 нарушений ПДД, задержаны 36 нетрезвых водителей.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Мечетлинский район
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