Смертельная авария в Башкирии: в Мечетлинском районе водитель врезался в грузовик
10:45, 10 сен 2021
Сегодня ночью после полуночи в Мечетлинском районе на 132 км. автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит 27-летний местный житель, за рулём «Мерседес-Бенц», по одной из версий, не уступил дорогу грузовику MAN и совершил с ним столкновение.
В результате 27-летний пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте. Водитель же иномарки с травами госпитализирован в ЦРБ Дуванского района. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям нарушителя.
За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2100 нарушений ПДД, задержаны 36 нетрезвых водителей.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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