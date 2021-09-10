В Уфе пожар уничтожил надворные постройки и повредил кровлю жилого дома
12:36, 10 сен 2021
Вчера, 9 сентября, по улице Ставропольской в Уфе случился пожар в одноэтажном двухквартирном жилом доме. В результате ЧП значительно повреждена кровля дома и надворные постройки на общей площади 150 кв.м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.
На место направлены силы и средства МЧС России в количестве 4 ед.техники и 16 человек. На тушение подано 4 пожарных ствола. Пожар локализован в 14:16, ликвидация открытого горения в 14:17.
«Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. На месте работает дознаватель МЧС России», — добавили в ведомстве.