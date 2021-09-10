Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе пожар уничтожил надворные постройки и повредил кровлю жилого дома

В Уфе пожар уничтожил надворные постройки и повредил кровлю жилого дома

12:36, 10 сен 2021

Вчера,  9 сентября, по улице Ставропольской в Уфе случился пожар в одноэтажном двухквартирном жилом доме. В результате ЧП значительно повреждена кровля дома и надворные постройки на общей площади 150 кв.м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

На место направлены силы и средства МЧС России в количестве 4 ед.техники и 16 человек. На тушение подано 4 пожарных ствола. Пожар локализован в 14:16, ликвидация открытого горения в 14:17.

«Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. На месте работает дознаватель МЧС России», — добавили в ведомстве.

Читайте также:

В Башкирии молодой водитель спровоцировал страшную массовую аварию (видео)
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Теги: Уфа
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: