В центре Уфы в недостроенном «доме смерти» погибла школьница на глазах у детей

14:03, 10 сен 2021

Под окнами долгостроя по Кирова, 43/2, найдено тело подростка на вид 12-14 лет, с короткой стрижкой–каре, была одета в белые кроссовки, кофту и брюки темного цвета. Другой информации о личности погибшей нет, как нет сведений о мотивах ее поступка. Все произошло на десятом этаже.







«Окна этого дома выходят во двор жилых домов, на детскую площадку, хоккейную коробку. Это случилось на глазах местных жителей и детей. Я же услышала только глухой звук. Потом истошный крик женщины: «Не надо! Зачем!». Побежали к этой заброшке. В траве лежала девочка. Она погибла. Школьница была в долгострое одна, — рассказала информагентству свидетель случившегося. — На место приехали полицейские, медики, спасатели, сотрудники прокуратуры и ритуальной службы. Мы им показали, где раскуроченный забор, через который постоянно в этот дом ходят толпами подростки и бездомные. Ужасное происшествие».

Представитель в правоохранительных органах факт происшествия подтвердил.





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Фото: Ufa.irr.ru