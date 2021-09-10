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В Уфе на глазах хозяйки бойцовый пёс разорвал маленькую собачку

В Уфе на глазах хозяйки бойцовый пёс разорвал маленькую собачку

14:08, 10 сен 2021

Жители Уфы накануне, 9 сентября, стали свидетелями жуткой картины. В микрорайоне Инорс на глазах хозяйки погибла маленькая собачка.

Как сообщили очевидцы, пёсик мирно гулял с хозяйкой без поводка, но на него внезапно налетел большой бойцовский пёс. Намордника на крупной собаке не было. Она схватила зубами маленького собрата и растерзала.

На кадрах записи хорошо видно, как женщина, держащая за поводой бойцовскую собаку, пытается отогнать разъяренного пса, пинает его ногой, но это не пугает животное. 

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Источник: bash.news
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа
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