В Башкирии родители обнаружили тело малолетнего сына, рядом лежало ружье

15:33, 10 сен 2021

В башкирском селе Архангельского района родители нашли мёртвого сына в сарае. Рядом с ним лежало ружьё.







7 сентября пятиклассник Миша, как обычно, делал уроки со своей старшей сестрой. Это был последний раз, когда его мама с папой — Валентина и Вячеслав — видели ребёнка живым. В это время глава семейства уехал, Валентина пошла загонять коров. А когда вернулась и зашла в сарай, обнаружила, что сейф для оружия открыт (где взять ключи, знала вся семья), а рядом лежит мёртвый сын — с пулей в голове.



Местные отзываются о семье хорошо: мальчик неплохо учился, был доброжелательным по отношению к сверстникам. Следствие отрабатывают все версии, в том числе самоубийство. Школьнику было всего 11 лет.

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Источник: Mash Batash

Фото: Mash Batash