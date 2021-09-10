В Башкирии задержали сбежавшего из колонии вора

В УФСИН Башкирии сообщили о задержании сбежавшего заключенного из колонии в Мелеузе. По предоставленной информации, задержан осужденный Александр Нестеров, который отбывал наказание в колонии-поселении.
Сбежавшего задержали в Советском районе Уфы сотрудники подразделения розыска оперативного отдела УФСИН по РБ. В настоящий момент в отношении осужденного возбуждено уголовное дело по факту побега (ст. 313 УК РФ).
За побег предполагается наказание до четырех лет лишения свободы, а также возмещение затрат на поиски и поимку.
Александр Нестеров самовольно покинул колонию 8 сентября, уточняется в сообщении.