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В Башкирии задержали сбежавшего из колонии вора

В Башкирии задержали сбежавшего из колонии вора

15:39, 10 сен 2021

В УФСИН Башкирии сообщили о задержании сбежавшего заключенного из колонии в Мелеузе. По предоставленной информации, задержан осужденный Александр Нестеров, который отбывал наказание в колонии-поселении.

Сбежавшего задержали в Советском районе Уфы сотрудники подразделения розыска оперативного отдела УФСИН по РБ. В настоящий момент в отношении осужденного возбуждено уголовное дело по факту побега (ст. 313 УК РФ).

За побег предполагается наказание до четырех лет лишения свободы, а также возмещение затрат на поиски и поимку. 

Александр Нестеров самовольно покинул колонию 8 сентября, уточняется в сообщении. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Мелеузовский район
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