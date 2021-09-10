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В Башкирии вместе с двумя детьми пропала жительница Уфы Диана Шарипова

В Башкирии вместе с двумя детьми пропала жительница Уфы Диана Шарипова

19:20, 10 сен 2021

Полицейские ведут поиски уфимки, которая ушла из дома, забрав сына и дочь. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

В полицию города Уфы поступило сообщение от родственников о том, что из дома ушла Шарипова Диана Михайловна, 1989 года рождения, которая забрала с собой своих несовершеннолетних детей: Данила Шарипова, 30.07.2011 года рождения и Софью Шарипову 04.06.2015 года рождения.

По имеющейся информации, может находиться на территории г. Уфы у своих знакомых.

Приметы Дианы Шариповой: рост около 170см, среднего телосложения, волосы русые до плеч. Была одета в белую футболку, темно-зеленые джинсы.

Если вы видели пропавшую женщину, ее детей или знаете об их возможном местонахождении, просим сообщить в полицию по телефонам:
дежурная часть МВД по РБ — (347) 279-39-02,
дежурная часть Управления МВД России по г. Уфе – (347) 237-19-60.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии пропал житель Туймазинского района Рустам Низамиев.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Уфа
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