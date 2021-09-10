Смертельная авария в Башкирии: в Дюртюлинском районе погибли 2 человека

19:27, 10 сен 2021

Сегодня, 19 сентября, в Дюртюлинском районе Башкирии случилась авария с трагическим исходом.







Все произошло у села Семилетка, сообщает региональное управление ГИБДД. Водитель «Шевроле Лачетти» не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет, где машина перевернулась. Жертвами аварии стали два человека.



Сейчас на месте работают экстренные службы, полицейские устанавливают обстоятельства трагедии.



Ранее сообщалось о том, что на трассе возле села Куккуяново Дюртюлинского района произошло столкновение двух грузовых автомобилей «ГАЗель» и Volvo. По предварительной версии водитель отечественного грузовичка уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по РБ