Смертельная авария в Башкирии: в Дюртюлинском районе погибли 2 человека

Все произошло у села Семилетка, сообщает региональное управление ГИБДД. Водитель «Шевроле Лачетти» не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет, где машина перевернулась. Жертвами аварии стали два человека.
Сейчас на месте работают экстренные службы, полицейские устанавливают обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось о том, что на трассе возле села Куккуяново Дюртюлинского района произошло столкновение двух грузовых автомобилей «ГАЗель» и Volvo. По предварительной версии водитель отечественного грузовичка уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения.