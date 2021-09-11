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В Стерлибашевском районе Башкирии от наезда водителя умер пешеход

В Стерлибашевском районе Башкирии от наезда водителя умер пешеход

09:35, 11 сен 2021

В девятом часу вечера в Стерлибашевском районе на 50 км. автодороги Стерлитамак-Стерлибашево -Федоровка 30-летний житель г. Салават за рулём «Киа Рио» совершил наезд на пешехода, двигавшегося в попутном направлении.

В результате  произошедшего 52-летний местный житель  получил травмы и был доставлен в районное реанимационное отделение, где спустя некоторое время от полученных травм скончался. 

Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что в Дюртюлинском районе Башкирии случилась авария с трагическим исходом. Водитель «Шевроле Лачетти» не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет, где машина перевернулась. Жертвами аварии стали два человека.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Стерлибашевский район
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