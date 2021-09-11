Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Смертельное ДТП в Башкирии: водитель погиб, лоб в лоб столкнувшись с грузовиком

Смертельное ДТП в Башкирии: водитель погиб, лоб в лоб столкнувшись с грузовиком

11:11, 11 сен 2021

Сегодня, 11 сентября, в Уфе мужчина за рулем «Hyundai Accent», двигаясь по улице Большая Гражданская в сторону улицы 50-летия Октября, столкнулся со встречным грузовиком «МАЗ».

«В результате аварии водитель легковушки скончался на месте происшествия, его пассажиры — 23-летний парень и 18-летняя девушка с тяжелыми травмами госпитализированы», — сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии молодой водитель спровоцировал страшную массовую аварию. ДТП произошло сегодня, 9 сентября, на улице Сельская Богородская. 19-летний парень за рулем «ВАЗ-2114», двигаясь со стороны улицы Маршала Жукова, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Accent и Hyundai Sonata, двигавшимися в попутном направлении.

Читайте также:

Авария в Башкирии: в Туймазинском районе, наехав на бордюр, погиб мотоциклист
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: