Смертельное ДТП в Башкирии: водитель погиб, лоб в лоб столкнувшись с грузовиком

11:11, 11 сен 2021

Сегодня, 11 сентября, в Уфе мужчина за рулем «Hyundai Accent», двигаясь по улице Большая Гражданская в сторону улицы 50-летия Октября, столкнулся со встречным грузовиком «МАЗ».







«В результате аварии водитель легковушки скончался на месте происшествия, его пассажиры — 23-летний парень и 18-летняя девушка с тяжелыми травмами госпитализированы», — сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии молодой водитель спровоцировал страшную массовую аварию. ДТП произошло сегодня, 9 сентября, на улице Сельская Богородская. 19-летний парень за рулем «ВАЗ-2114», двигаясь со стороны улицы Маршала Жукова, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Accent и Hyundai Sonata, двигавшимися в попутном направлении.

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Фото: ГИБДД по РБ