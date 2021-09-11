В Балтачевском районе Башкирии завели уголовное дело на подростка, наехавшего на полицейского

12:55, 11 сен 2021

Уголовное дело возбуждено по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции.







Балтачевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по РБ возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего уфимца по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).



Согласно следствию, ночью 19 августа этого года экипаж ДПС ГИБДД остановил автомобиль ВАЗ-211540, за рулем которого был 16-летний подросток. Водитель вышел из машины и попытался скрыться от инспектора. 17-летний пассажир остановленного автомобиля пересел на водительское кресло, проигнорировав законные требования второго сотрудника ДПС выйти из машины, и начал движение, причинив телесные повреждения сотруднику полиции, пытавшегося остановить правонарушителя.

В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, изъяли видеозаписи камер наблюдения, допросили очевидцев. Планируется проведение судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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Фото: скрин видео