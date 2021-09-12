В Ишимбайском районе Башкирии под колесами «Лады Приоры» погиб пешеход
09:47, 12 сен 2021
В Ишимбайском районе Башкирии поздно вечером 11 сентября на 17 км автодороги Стерлитамак-Карайганово-Ишимбай погиб один человек.
По данным пресс-службу ГИБДД РБ, 22-летний местный житель за рулём автомобиля «Лада Приора» совершил наезд на 64-летнего мужчину.
Пешеход от полученных травм скончался на месте. Известно, что погибший в ночное время суток шёл посередине проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов.
Сотрудники ГИБДД начали разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе мужчина за рулем «Hyundai Accent», двигаясь по улице Большая Гражданская в сторону улицы 50-летия Октября, столкнулся со встречным грузовиком «МАЗ».
Источник:
www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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