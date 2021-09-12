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В Башкирии мужчина нанес ножевые ранения женщине прямо на глазах детей

В Башкирии мужчина нанес ножевые ранения женщине прямо на глазах детей

09:58, 12 сен 2021

В Ленинском районном суде сообщили, что на женщину напал ранее не судимый житель Зианчуринского района. Все произошло ранним утром 10 февраля – мужчина схватил нож и начал бить им женщину прямо на глазах перепуганных детей. Женщина получила серьезные ранения живота, правой руки и левой ноги.

К счастью, женщина смогла отбиться от неадекватного мужчины. Приехавшие вовремя медики смогли спасти ей жизнь. Но в итоге дело до суда так и не дошло. В материалах сообщается, что мужчина скончался в тот же день, когда напал на свою приятельницу. Уголовное дело по попытке убийства было прекращено в связи со смертью обвиняемого.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа
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