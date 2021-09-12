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Жесткая авария в Башкирии: в Уфе погиб мотоциклист, столкнувшись сразу с 3 автомобилями (видео)

Жесткая авария в Башкирии: в Уфе погиб мотоциклист, столкнувшись сразу с 3 автомобилями (видео)

18:43, 12 сен 2021

Сегодня на днем в столице республики на проспекте Октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мототранспорта.

По предварительной информации, 23-летний мужчина, за рулём мотоцикла «Хонда», двигаясь со стороны улицы Шафиева в сторону микрорайона Черниковка, совершил  столкновение с попутной "Шевроле Лачетти". От удара мотоциклист выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Тойотой Рав 4" и в последующем с "Тойота Королла".

От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия. В настоящее время на месте дорожной аварии работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Начато разбирательство.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа
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